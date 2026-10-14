EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 4 maçta 1 galibiyet alan Anadolu Efes bu akşam Bayern ile karşılaşıyor. Lacivert-beyazlılar bu maçla çıkışa geçmek isterken basketbol tutkunları da "Anadolu Efes - Bayern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Anadolu Efes - Bayern maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Bayern maçı bu akşam saat 20.30'da ekrana gelecek. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İki takımın Avrupa Ligi'nde 17. randevusu

Anadolu Efes ile Bayern Münih, EuroLeague'de 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 16 müsabakanın 10'unu lacivert-beyazlılar, 6'sını Almanya ekibi kazandı.

Bu sezon Avrupa'da ikinci kez taraftarının önüne çıkacak Anadolu Efes, Bayern Münih'e karşı son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.