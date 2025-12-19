Avrupa'ya kötü bir başlangıç yapan ve koç değişikliğine giden Anadolu Efes 17. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı ekibimiz 6 galibiyet, 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor. Artık her maç büyük bir öneme sahip... Basketbolseverler mücadeleyi canlı izlemek isterken "Anadolu Efes Dubai Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Anadolu Efes Dubai Basket maçı bilgileri...

Anadolu Efes Dubai Basket maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 1 ve S Sport Plus dijital platformu canlı ve şifreli yayınlayacak.

“Uzun bir yolculuktayız ve her maça hazır olmalıyız...”

Anadolu Efes’te başantrenör Pablo Laso karşılaşma öncesi “Elbette Euroleague’deki tüm maçlar gibi bu maç da zorlu geçecek. Dubai Basketball şu ana kadar çok iyi bir sezon geçiriyor. Euroleague’deki ilk yılları olmasına rağmen, bu seviyede uzun yıllar oynamış birçok tecrübeli oyuncuya ve NBA deneyimi olan isimlere sahipler. Bu yüzden hiç şüphesiz bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Kişisel olarak bu benim ilk iç saha maçım olacak ve bu inanılmaz atmosferi yaşayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Yoğun fikstürümüz nedeniyle muhtemelen Dubai Basketball İstanbul’a bizden önce vardı. Bugüne kadar yaşanan -iyi ya da kötü- her ne varsa onları geride bırakıp hızlıca önümüzdeki bu önemli maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi, herkesin hazır olması şart; çünkü bu uzun bir yolculuk ve her maça hazır olmak zorundayız” diye belirtti.