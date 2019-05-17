Anadolu Efes, Eurolegue'de finale yükseldi

17 Mayıs 2019

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup etti.

İspanya'nın Vitoria kentinde düzenlenen Dörtlü Final turnuvasında Fenerbahçe Beko'yu, Larkin (30 sayı) ve Micic'in (25) etkili oyunlarıyla yenen Anadolu Efes 19 Mayıs'taki finale adını yazdırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Bu sefer kazandı

Anadolu Efes, 18 yıl sonra katıldığı Dörtlü Final organizasyonunda bu sefer finale kalmayı başardı.

Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu organizasyonlarda da ilk maçlarında yenilmiş ve üçüncülük maçı oynamıştı.

Avrupa Ligi'nde ilk kez şampiyonluk mücadelesi verecek Anadolu Efes, finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Fenerbahçe, ikinci kez finale çıkamadı

Fenerbahçe, 2015 yılının ardından ikinci kez yarı finalde elendi.

Son 3 yılın finalisti Fenerbahçe, 2015'te yine İspanya'da Real Madrid'e kaybetmişti.

Sarı-lacivertliler, 4 yıl sonra yine aynı ülkede bu sefer Anadolu Efes'e yenilerek lider bitirdiği sezonda şampiyonluk şansını kullanamadı.

Fenerbahçe Beko, 19 Mayıs'ta üçüncülük maçı oynayacak.

Final 19 Mayıs'ta

Anadolu Efes'in mücadele edeceği final karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Lacivert-beyazlıların rakibi Real Madrid-CSKA Moskova maçının galibi olacak. Final maçı TSİ 21.00'de başlayacak.

Ataman rövanşı aldı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda ilk kez 18 Nisan 2000'de karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ilk maçta Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos, Ergin Atamanlı Efes Pilsen'i 81-71 yenmiş ve şampiyonluk yarışının dışına itmişti.

19 yıl sonra Dörtlü Final'de bu sefer kazanan ve rakibini şampiyonluk maçının dışına iten Ergin Ataman oldu.

Larkin ve Micic'den müthiş performans

Anadolu Efes'in kısa oyuncuları Shane Larkin ile Vasilije Micic, müthiş bir performans göstererek takımlarını finale taşıdı.

Takımlarının attığı 92 sayının 55'ini kaydeden ikili, maç sonu da büyük bir coşku yaşadı.

Larkin 30, Micic ise 25 kaydetti.

CSKA Moskova finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu