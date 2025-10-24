Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroLeague'in 6. hafta maçları başladı. Bu hafta Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko derbisi oynanacak. Mücadele için sabırsızlık gitgide artıyor. Yoğun şekilde gelen soru "Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Mücadele S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa'da 27. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Avrupa kupaları tarihinde bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Anadolu Efes dokuz galibiyet, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde ederken, Euroleague’de yapılan 24 maçta Anadolu Efes sekiz kez kazandı, Fenerbahçe Beko ise 16 kez galip geldi.