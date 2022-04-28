Anadolu Efes Final Four'a yükseldi

THY Euroleague play-off 4. maçında Anadolu Efes evinde İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar parkeden 75-70 skorla galip ayrıldı ve seriyi 3-1 yaptı. Efes bu sonuçla Sırbistan’da düzenlenecek Final-Four’a yükseldi.

Müsabakanın en skorer oyuncusu Anadolu Efes’te 25 sayı ile oynayan Tibor Pleiss olurken, Milano’da ise Datoma 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu da maçı takip etti

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takip etti. Mücadeleyi ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehirli futbolcular Ömer Ali Şahiner, Serdar Güler, Houston Rockets’ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de izledi.

Bu sezon boyunca birçok maçta salona dolduran Efesli taraftarlar, Olimpia Milano müsabakasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşma kapalı gişe oynandı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor xx, Fernando Rocha xx, Gytis Vilius xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xx 8, Chris Singleton x 3, Elijah Bryant xx 6, Adrien Moerman xx 4, Buğrahan Tuncer x 2, Tibor Pleiss xxx 25, Vasilije Micic xxx 20, James Anderson x 5, Bryant Dunston x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Olimpia Milano: Jerian Grant x, Sergio Rodriguez xx 7, Tarczewski x 4, Ricci x 5, Hall xx 9, Shields xx 8, Kyle Hines xx 10, Ben Bentil xx 6, Luigi Datome xxx 21

Başantrenör: Ettore Messina

1.Periyot: 19-11 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-42 (Olimpia Milano lehine)

3. Periyot: 62-58 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle çıkan: Shields (Olimpia Milano)

Ergin Ataman 5. kez Final-Four’da

THY Euroleague Play-Off serisinde İtalyan takımı Olimpia Milano'yu geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 5. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four’da ikinci oldu.



Ergin Ataman, son olarak Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.