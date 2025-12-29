Anadolu Efes ile Beşiktaş birleşiyor mu, birleşecek mi?

Yıllardır EuroLeague damga vuran Anadolu Efes bu sezon istenileni veremedi. Milyon dolarlık haracıma yapan Anadolu Efes'in kötü gidişatı sonrası bütçeyi düşürmeye hazırlandığı iddia edildi. Bütçe söylentileri sonrası Beşiktaş ile birleşme kararının da masada olduğu öne sürüldü. Peki bu iddialar gerçek mi?

Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın birleşeceği henüz söylentiden ibaret. Henüz resmi bir karar alınmış değil.

Yakın zamanda iki kulüpten de olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.