Anadolu Efes ile Beşiktaş birleşiyor mu, birleşecek mi?
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın Anadolu Efes'in bütçesinde kısıtlamaya gideceği iddia edildi. Bu söylentiler sonrası kulübün Beşiktaş ile birleşeceği de ortaya atıldı. Şimdi sıkça "Anadolu Efes ile Beşiktaş birleşiyor mu" sorusu geliyor.
Yıllardır EuroLeague damga vuran Anadolu Efes bu sezon istenileni veremedi. Milyon dolarlık haracıma yapan Anadolu Efes'in kötü gidişatı sonrası bütçeyi düşürmeye hazırlandığı iddia edildi. Bütçe söylentileri sonrası Beşiktaş ile birleşme kararının da masada olduğu öne sürüldü. Peki bu iddialar gerçek mi?
Anadolu Efes ile Beşiktaş birleşecek mi?spor
Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın birleşeceği henüz söylentiden ibaret. Henüz resmi bir karar alınmış değil.
Yakın zamanda iki kulüpten de olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.