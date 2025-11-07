Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes Avrupa macerasında bu kez İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Heyecan dolu müsabaka için nefesler tutulmuş durumda... Temsilcimiz bu maçla birlikte seri yakalamak isterken bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı ne zaman?

Anadolu Efes Olimpia Milano maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes Antrenörü Igor Kokoskov maç öncesi yaptığı açıklamada "Çok iyi bir başantrenörü ve derin bir kadrosu olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Aynı başantrenör ve aynı sistem ile altı yıldır istikrarlı bir şekilde mücadele ediyorlar. Şu anda iyi durumdalar. Sakat oyuncularından bazıları da rotasyona geri döndü. Bu maçın zorlu geçeceğinin farkındayız. Önümüzde yoğun bir fikstür var, dokuz günde beş maça çıkacağız. Bu yüzden her maç bir öncekinden daha zor hale geliyor. Maç maç konsantre olmalıyız. EA7 Emporio Armani Milan, potansiyel olarak Final Four seviyesinde bir takım. Bu nedenle, evimizde galibiyeti elde etmek için en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor" dedi.