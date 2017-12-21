Anadolu Efes Olympiakos'u konuk ediyor

21 Aralık 2017

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapamayan lacivert-beyazlı ekip, çıktığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi. Anadolu Efes, grupta averajla Valencia'nın ardından son sırada yer alıyor. Olympiakos ise 10 galibiyetle lider CSKA Moskova'nın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30 da başlayacak.

Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 38 kez karşılaşırken, Efes 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. THY Avrupa Ligi'nde iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise takımımız 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet elde etti.