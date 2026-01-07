Anadolu Efes bu kez Paris karşısında parkede olacak. Lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde küllerinden doğmak istiyor. Mücadelenin günü, saati ve yayın bilgileri basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle “Anadolu Efes Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu öne çıkıyor.

Anadolu Efes Paris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Paris maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital kanalından canlı yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.