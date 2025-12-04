Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague’de iki dev kulüp karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes sahasında Real Madrid’i ağırlıyor. Igor Kokoškov'un ayrılığı sonrası temsilcimizin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Basketbol tutkunları karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman?

EuroLeague 14. hafta müsabakası 4 Aralık Perşembe günü oynanacak olup karşılaşma saat 20.15’te başlayacak. Maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

Avrupa kupalarında 889. maç

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 889. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 888 karşılaşmada 499 galibiyet, 389 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Real Madrid'i mağlup etmesi halinde 3 kupa kazandığı Avrupa'da 500. galibiyetine imza atacak.

Lacivert-beyazlılar, 2001-02 sezonundan bu yana katıldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 641. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyondaki 640 müsabakanın 342'sini kazanırken 298'inde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.