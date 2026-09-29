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EuroLeague'de ikinci hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Anadolu Efes Avrupa basketbolunun güçlü takımlarından Real Madrid'i konuk edecek. Saatler ilerlerken "Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da hızlanıyor.

Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Real Madrid maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ile İspanyol rakibi 48. kez karşı karşıya geliyor

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar kazandı. İspanyol ekibi ise 31 galibiyet aldı.