Anadolu Efes, Real Madrid'i 88-83 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid ile play-off çeyrek finalde karşılaştı.

Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid'de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakaları Real Madrid'in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri, 5. ve son maça uzadı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid'i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.