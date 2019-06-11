Anadolu Efes seride durumu eşitledi

11 Haziran 2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'yu normal süresi 86-86 biten maçta uzatma bölümü sonunda 101-93 yenen Anadolu Efes, durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin ikinci müsabakasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça hücumda ve savunmada çok etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Melli ve Guduric'in öne çıkan performansıyla ilk yarıyı 52-40 önde tamamladı. Anadolu Efes, ikinci yarıda özellikle Micic'in etkili oyunuyla Fenerbahçe Beko'ya cevap verdi. Son çeyreği oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresinde takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kuran ve hata yapmayan Anadolu Efes, sahadan 101-93 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü ve dördüncü maçı, Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Seride bir sonraki karşılaşma, 13 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak.

Micic'in performansı galibiyeti getirdi

Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, sergilediği performansla alınan galibiyette başrol oynadı.

Kaydettiği 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Micic, ayrıca 6 asist ve 4 ribaunt üretti.

Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Shane Larkin 19, Bryant Dunston 15 ve Brock Motum ile Rodrigue Beaubois ise 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ergin Ataman'ın galibiyet sevinci

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Ataman, büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan sonra galibiyet sevincini lacivert-beyazlı taraftarlarla paylaştı. Ayrıca Anadolu Efesli oyuncular, maçın ardından tek tek bütün tribünleri dolaştı.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha ortasında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Araya diğer oyuncuların girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Üçüncü maç 13 Haziran'da

Anadolu Efes, son çeyreğe hücumda iyi bir başlangıç yaptı. Lacivert-beyazlılar, Dunston'ın pota altından bulduğu basketle 32. dakikada beraberliği yakaladı: 71-71. Fenerbahçe Beko bu periyotta faul hakkını erken doldurdu. Serbest atış çizgisinde Larkin'le hata yapmayan ev sahibi ekip, 34. dakikada ilk kez öne geçti: 75-74. Pota altını Micic ile etkin kullanan Anadolu Efes'e Melli ve Ali Muhammed'le karşılık veren sarı-lacivertliler, 37. dakika biterken yeniden üstünlüğü eline aldı: 79-80. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken Anadolu Efes, son 1 dakikaya 86-84 üstün girdi. Sırtı dönük oyunda Kalinic'le isabet bulan Fenerbahçe Beko, bitime 46 saniye kala beraberliği yakaladı: 86-86. Sarı-lacivertliler, Melli ile son hücum şansını kullanamayınca karşılaşmanın normal süresi 86-86 sona erdi.

Uzatma bölümüne uzun oyuncularının skora katkısıyla başlayan Anadolu Efes, 42. dakikayı 90-86 önde geçti. Micic'in etkili performansıyla oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, bitime 37 saniye kala skoru 99-93 yaptı. Kalan sürede farkı biraz daha artıran lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup etti.

Kaynak: AA