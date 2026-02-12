Bu sezon EuroLeague'e kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Zalgiris ve Valensiya karşında aldığı galibiyetlerle moral buldu. Lacivert-beyazlı ekip bu maçı da alarak 3'te 3 yapmak istiyor. Peki, Anadolu Efes Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı bilgileri...

Anadolu Efes Virtus Bologna maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

"Çok sayıda tehdit barındıran bir takım"

Anadolu Efes’te başantrenör Pablo Laso karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Virtus Bologna çok sayıda tehdit barındıran bir takım. Carsen Edwards gibi ligin en iyi skorerlerden birine sahipler. O, özel bir oyuncu ve özellikle bire birde durdurulması çok zor. Dusko Ivanovic, onun kendini rahat hissettiği bir sistem oluşturdu ve bu sayede her pozisyonda her zaman tehlikeli oluyorlar. Bizim açımızdan bu maç, birlikte iyi basketbol oynama adına bir başka test olacak. Zor olacağını biliyoruz ama iyi bir maç çıkarmayı ve galibiyet elde etmeyi istiyoruz" dedi.