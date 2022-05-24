Anadolu Efes’in EuroLeague şampiyonluk bayrağı Sinan Erdem'de

Avrupa basketbolunun zirvesine çıkmanın heyecanını yaşarken bir yandan da ING Basketbol Süper Ligi Play-off mücadelesine dönen Anadolu Efes, 24 Mayıs’ta yapılan Play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Avrupa şampiyonluğunun ardından gerçekleşen bu ilk maça, Anadolu Efes taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

İki Avrupa şampiyonluğu tek bayrakta bütünleşti

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı. Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir tasarımla hazırlandı. Böylece Anadolu Efes’in, hem 2020-2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti. Bayrak için yapılan törenin yanı sıra EuroLeague Şampiyonluk Kupası’nın da taraftarlarla buluşmasıyla Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki coşku ikiye katlandı.

Türkiye’de basketbolun kitlelere yayılması ve sevdirilmesinde en büyük paya sahip olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Tuncay Özilhan başkanlığında, Efes Pilsen Spor Kulübü adıyla 1976 yılında Kadıköyspor’un devralınmasıyla kurulmuştur. Yıllar içerisinde Türk basketbol tarihinde pek çok ilke imza atarak ilklerin takımı olmayı başaran Anadolu Efes; müzesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste kazandığı 2 EuroLeague Şampiyonluğu, 1 Koraç Kupası, 15 Türkiye Basketbol Ligi Şampiyonluğu, 12 Türkiye Kupası ve 12 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulundurmaktadır.

Anadolu Efes Spor Kulübü ayrıca EuroLeague tarafından “Avrupa’nın En İyi Pazarlama Yapan Kulübü” seçilen tek Türk kulübüdür. EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri’nde dört kez Altın Ödül (2010, 2013, 2017 ve 2020) kazanan Anadolu Efes, bir kez de Gümüş Ödül (2019) kazanmıştır.

Kısa sürede Türk Basketbolu’nun kilometre taşlarından biri olan Anadolu Efes Spor Kulübü’nün temel amaçlarından biri Türk sporunu ileriye götürmek, Avrupa sahalarında ülkemizi başarı ile temsil ederek basketbolumuzu tüm gençlere sevdirmektir. Şimdiye kadar altyapısından sayısız yıldızlar yetiştiren Anadolu Efes, sporumuza her yıl yeni yetenekleri armağan etmektedir.