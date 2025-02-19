Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz yayınlanacak mı)

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları başlıyor. Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0 yendiği Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta?

Anderlecht ile Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Anderlecht-Fenerbahçe hangi kanalda? (Maç şifresiz mi)

Anderlecht ile Fenerbahçe'nin play-off turu rövanş maçı ilk maç gibi TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak. Yayın şifresiz olacak.

Fenerbahçe hangi durumlarda turu geçiyor?

Fenerbahçe, galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgiler tur atlayacak., 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabilecek. Maç 3 farklı biterse uzatma oynanacak.

Anderlecht-Fenerbahçe maçında eksik oyuncular kimler?

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.