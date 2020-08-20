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Andusic Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Andusic Trabzonspor'a veda etti
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Trabzonspor, 2019 yazında Mladost Kakanj takımından transfer ettiği Bosna Hersekli sol kanat Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile şirketimiz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50 bin avro fesih tazminatı ödenecektir."

Trabzonspor Nemanja Andusic

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