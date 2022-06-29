Ankaragücü Jese Rodriguez'i renklerine bağladı

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve "jeserodriguez" etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jese Rodriguez kimdir?

26 Şubat 1993'te İspanya'nın Las Palmas kentinde doğan Jese Rodriguez, futbola Real Madrid altyapısında başladı. Madrid ekibinde alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken Jese Rodriguez, 2011'de Jose Mourinho tarafından A takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı. 2011-2011 sezonunda ilk La Liga maçına çıkan Jese Rodriguez, 2013 yılına kadar Real Madrid'in rezerv takımlarından Castilla'da forma giyerken başarılı performansını sürdürdü.

2013 yılında dünyanın en iyi genç oyuncularından biri olarak gösterilen Jese Rodriguez, 2016'ya kadar Real Madrid forması giyerken 94 maça çıkıp 18 gol, 15 asist yaptı.

Real Madrid sonrasında büyük umutlarla Paris Saint-Germain'e transfer olan Jese Rodriguez burada beklentilerin altında kaldı ve sırasıyla Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon'a kiralandı ancak bu kulüplerde de beklentileri karşılayamadı ve 2020'da serbest kaldı.

2021 kışında Kanarya Adaları'nın Las Palmas ekibine katılan Jese, burada 72 maçta 15 gol, 9 asistlik bir katkı sağladı.