Ankaragücü'nün kayıp futbolcusu Renaldo Cephas'tan haber var

Ankaragücü'nün geçen yıl renklerine bağladığı 24 yaşındaki Renaldo Cephas kayıplara karıştı. Kulüp yetkilileri 24 yaşındaki Jamaikalı futbolcudan uzun bir süre haber alamadı.

Ankaragücü teknik ekibi, oyuncuyu Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti ancak Cephas, antrenmanlara katılmadı, stada da gitmedi.

Teknik Direktör Cihat Arslan, "Maça gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor. Maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ankara'da kayboldu" ifadelerini kullandı.

Renalda Cephas'ın Ankara'da kayıplara karışması sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Cihat Arslan’ın açıklamasının ardından Cephas, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cephas Instagram hikâyesinde spor salonundan fotoğraf paylaşarak "Pozitif ol" notunu ekledi.