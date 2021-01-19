Antalyaspor Başkanı Öztürk istifa etti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp yönetimini bırakma kararı aldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Öztürk ve Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün adıyla yapılan açıklamada, Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016'da bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon avro borçla devraldık. Antalyaspor A.Ş'nin bugün itibarıyla 7 milyon 700 bin avro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021'e kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan olarak şirketlerden yapılan sponsorluk ödemelerinin 45 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'a 85 milyon lira nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon lira olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon avro ve 88 milyon lirayı yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Antalyaspor A.Ş'nin hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF'den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin lira, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin liradır. Sonuç olarak mali tablo içerisinde 41 milyon avro borçla devraldığımız Antalyaspor'u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz."

"Gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz"

Antalyaspor'un bu mali yapısıyla borç yükü Öztürk ailesi tarafından finanse edildiği için Süper Lig'in en borçsuz kulüplerinden biri haline geldiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hafriyat işinde yıllık oluşan gelirimiz 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında düzenli hale gelmiştir. Bugünkü değeri yaklaşık 30 ile 40 milyon lira olan benzin istasyonu da bu sürede kulübü kazandırılmıştır. Hasan Subaşı Tesisleri sahası ve binası tamamen yenilenmiş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri günün bilimsel şartlarına göre modernize edilmeye devam edilmiş ve 2 adet ilave çim sahası yapılmıştır. Ancak bu geçen zaman içindeki ailemiz hem maddi hem de manevi olarak çok yıprandı. Aile olarak aldığımız karar doğrultusunda Antalyaspor yönetimini bırakmaya karar verdik. Bu kararı alırken gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz. Antalyaspor'u Süper Lig'de kadrosunda en az sayıda yabancı futbolcu bulunduran, hemen hemen her yaş kategorisinde milli oyuncusu olan, altyapısı ve A takımda oynattığı genç futbolcu sayısıyla örnek gösterilen bir kulüp haline getirdik. 55 yıllık kulüp tarihin en fazla puan, en iyi sırada ligi tamamlama, bir sezonda en fazla galibiyet, en az yenilgi, seyirci rekoru gibi birçok rekoru kırarak bizden sonraki yönetimler için çıtayı yükseltip bırakıyoruz. Son 5 yılın puan durumuna bakıldığında görevde olduğumuz sürece Süper Lig'in en başarılı 6'ncı takımı olduk. Pandemi döneminde Türkiye'yi bırakın dünyada örnek gösterilecek bir yönetim tarzıyla üzerimize düşeni gerçekleştirdik."

Türkiye'de örnek gösterilen bir altyapı projesiyle her yıl düzenli olarak sporcu yetişen bir kulüp haline geldikleri belirtilen açıklamada, "İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, makam peşinde olmadığımızı söyledik. Bugün de aynı söylemlerle yönetimi bırakıyoruz. Antalyaspor'un sahipsiz kalmayacağına olan inancımızla bizden daha iyi yöneteceğine inananların önünü açıyor, kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz." denildi.