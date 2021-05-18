Antalyaspor - Beşiktaş: 0-2 (İkinci yarı oynanıyor)

Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş, İzmir Gürel Aksel Stadı'nda bu akşam saat 20.45'te başladı. Maçın ikinci yarısı oynanıyor.

Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluğun ardından Türkiye Kupası'nı da kaldırarak zaferini taçlandırmak istiyor. Türkiye Kupası finali A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanıyor.

İlk yarı



3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk 11'leri

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Necip, N’Koudou, Larin.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri Hakan, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski.



Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi. Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti

"Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde final müsabakasını her iki takımdan 250'şer kişi izledi.