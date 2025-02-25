Antalyaspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? ? A Spor canlı yayını nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda heyecan dorukta! Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a konuk olduğu mücadelede liderliği garantilemek istiyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 15:00’te başladı ve A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Peki A Spor kanalı internetten nasıl izlenir? A Spor canlı yayın linki ne? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Beşiktaş, sahaya genç oyuncuların da yer aldığı rotasyonlu bir kadro ile çıkarken, Antalyaspor ise mücadelede avantaj sağlamak için güçlü bir 11 ile sahada yer aldı.

Antalyaspor-Beşiktaş ilk 11’ler

Antalyaspor

Kenan Piric, Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip, Adolfo Gaich, Moussa Djenepo, Olek Petrusenko, Jakup Kaluzinski, Andros Townsend, Mert Yılmaz, Abdürrahim Dursun

Beşiktaş

Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa, Arroyo, Joao Mario, Semih

A Spor canlı yayını nasıl izlenir?

Antalyaspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçını canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden A Spor'un resmi sitesine girerek maçı naklen takip edebiliyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu Antalyaspor-Beşiktaş maçını (A SPOR) izlemek için tıklayın