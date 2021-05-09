Antalyaspor - Beşiktaş Türkiye Kupası final maçı seyirciyle oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin 3'te 1’i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
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Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır.
Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.
Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.
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