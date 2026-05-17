Antalyaspor, Süper Lig'e veda etti
Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Kayserispor ve Fatih Karagümrük ile birlikte son düşen takım Antalyaspor oldu.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.