Antalyaspor’un isim sponsoru Hesap.com oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonu için Hesap.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşma, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen törenle duyuruldu.

Törene Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin ve Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu katıldı.

“Yüzde 100 artışla yeni anlaşma yaptık”

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, konuşmasında geçen yılki sponsorluk anlaşmasına göre yüzde 100 artış sağlandığını belirterek, “Bu anlaşmadan dolayı Hesap.com yetkililerine teşekkür ediyorum. Antalyaspor için önemli bir iş birliği oldu” dedi.

“Transfer yasağını kısa sürede çözdük”

Perçin ayrıca, kulübün transfer yasağına neden olan 16 dosyayı kısa sürede çözüme kavuşturduklarını ve bu süreçte Antalya Valisi Hulusi Şahin'in büyük destek verdiğini vurguladı.

“Bu sezon feda sezonu”

Yeni sezonu “Antalyaspor feda sezonu” olarak değerlendirdiklerini belirten Perçin, kulübün yeniden başarıya ulaşması için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Hesap.com: Uzun vadeli bir yapı içerisindeyiz

Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu ise, “Antalyaspor ile iş birliği yaptığımız için mutluyuz. Bu bir yıllık bir anlaşma gibi görünse de biz uzun vadeli bir yapı içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Durmazoğlu ayrıca, kulübe gelir getirecek yeni finansal projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, taraftarı da platformlarına davet etti.