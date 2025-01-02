Ara bitti: Trendyol Süper Lig 2. devre başlıyor! Yarın hangi maçlar oynanacak?
Ara sonrası Trendyol Süper Lig yarın oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek. Trendyol Süper Lig'de 18. hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Haftanın açılış maçları hangileri olacak? Hangi kulüp diğerini evinde ağırlayacak? Haftanın futbol maçlarının detayları haberimizde...
Büyük bir heyecanla beklenen Trendyol Süper Lig yarın oynanacak maçlarla tekrar başlıyor. Ara sonrası Trendyol Süper Lig'i 18. haftada oynanacak maçlar belli oldu.
Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor'u evinde ağırlayacak.
Haftanın maç programı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ligde 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın (03.01.2025):
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
Cumartesi (04.01.2025):
13.30 Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
16.00 Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
20.00 Reeder Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Pazar (05.01.2025):
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)