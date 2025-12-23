Ara transfer sezonu başladı mı, ne zaman başlıyor? İkinci devre hangi tarihte başlayacak?
Süper Lig'in ilk yarısı sona erdi. Galatasaray devreyi lider tamamlarken kulüplerin yapacağı transferler merak ediliyor. Görüşmeler tüm hızıyla sürerken "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.
Ara transfer sezonu yakında başlıyor. Kulüpler yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken futbol tutkunları da net tarihi öğrenmek için "Ara transfer sezonu ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor. İşte TFF'nin belirlediği o tarih...
Türkiye Futbol Federasyonu ara transfer döneminin 2 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta sona ereceğini belirtti.
Süper Lig'de ikinci devre 17 Ocak'ta başlayacak.
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)