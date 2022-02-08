Aras Kargo, A Milli Takım ve eMilli Takımlara sponsor oldu

Aras Kargo, iki yıl süreyle Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru, eMilli Futbol Takımı'nın ise ana sponsoru oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.

İmza töreninde sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Nihat Özdemir, "Göreve başladığımız 1 Haziran 2019'dan bugüne dek 32 ayda yaptığımız çalışmalar sonucunda, değerli markalarla, üstelik çoğu 23 aydır içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde olmak üzere çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Yakın zamanda yeni anlaşmalarımızın müjdelerini vereceğiz. Bu vesileyle ülkemizde ve tüm dünyada büyük etkileri olan salgına rağmen bizlere destek veren ve milli takımlarımızın yanında olan başta Aras Kargo olmak üzere ana, resmi ve tedarikçi tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum." şeklinde konuştu.

Sponsorlukların sporun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu aktaran TFF Başkanı, "Sponsorluk çalışmalarına her zaman çok önem verdik. Yerli ve global markaların desteğiyle gücümüze güç kattık. Bugün de önemli bir Türk markasıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Aras Kargo ile geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final maçlarında bir proje gerçekleştirdik. Bu proje spor aleminde büyük ilgi gördü. Bu sene Aras Kargo ile iş birliğimizi daha da büyütüyoruz. Maddi ve manevi olarak bizlere büyük güç katacaktır. Milli takımlarımıza da motivasyon kaynağı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alkın Kalkavan ise Aras Kargo'nun ailelerine katılmasından mutluluk duyduklarını kaydederek "Kendileriyle geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası özelinde başlayan iş birliğimiz; önümüzdeki iki yıl boyunca erkek ve eMilli takımları sponsoru olarak devam edecektir. Kendilerine bir kez daha TFF ailesine hoş geldiniz diyerek bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da spora ve futbola çeşitli vesilelerle destek olmayı hedeflediklerini belirterek "Faaliyetlerimizi milli takımlar sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici yanını önemsiyoruz. 40 yıldan uzun süredir 'Önem Taşır' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Her gün 6 binden fazla araçla dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol yapıyoruz. Günde ortalama bir milyon kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Milli takımlarımız için de aynı durum söz konusu, bu nedenle ben bu iş birliğinin simgesel bir bütünlüğü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sadece sundukları hizmetlerde değil, çevreye, topluma, insana katkı sunmak üzere yaptıkları çalışmalarla da değer üretmeye gayret ettiklerini ifade eden Utku Ayyarkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yediden yetmişe herkesin ortak değeri milli takımlarımıza sunacağımız desteğin, bizim için çalışmalarımız içinde özel bir yeri ve anlamı olacak. Bu iş birliğiyle Erkek Milli Futbol Takımlarımızın yanı sıra sporun yeni ancak hızla büyüyen ve çok yoğun ilgi gören bir alanında da değer yaratabilecek olduğumuz için ayrıca mutluyuz. eFutbol, son yılların tüm dünyada en çok ilgi gören ve ülkemizde de çok başarılı bir grafiği olan bir branş. Bu alanda Türkiye'nin en iyi sporcularından oluşan eMilli takımımıza destek olmak bizim için çok kıymetli. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşen bir yapımız var. Dünyayı teknolojiyle bir araya getiren eFutbolda takımlarımızın başarı ve zaferleriyle mutlu olacağımız bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Değerli katkılarından dolayı başta Sayın Başkan Nihat Özdemir olmak üzere federasyonumuzun tüm yöneticilerine ve çalışanlarına; ayrıca sürecin ilerlemesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."