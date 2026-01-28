Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı’nın resmi sponsoru Viennalife oldu

Aras Kargo Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesinde Viyana merkezli sigorta kuruluşu Viennalife Emeklilik ve Hayat ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşmayla birlikte Viennalife, yeni sezonda Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı’nın resmi sponsorları arasında yer alacak.

Geleceğe yönelik stratejik yatırım

Kulüp Başkanı Utku Ayyarkın, söz konusu iş birliğini spora, gençlere ve geleceğe yönelik stratejik bir yatırım olarak nitelendirdi.

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli ise spora verilen desteğin toplumsal katkı sağladığını vurgulayarak, kadın voleybolunun yükselişine destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.