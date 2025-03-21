Arda Güler devleri sıraya dizdi! Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

İspanyol devi Real Madrid’de forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler, Avrupa’nın devlerini sıraya dizdi. Eflatun beyazlı ekipten ayrılmak isteyen 20 yaşındaki Güler için İtalya’nın ezeli rakipleri Inter ve Milan karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Inter, Arda için devreye girdi, bonservis bedeli için 55 milyon Euro önerdi.

Geçen sezon da Arda’ya kadrosuna katmak isteyen Milan’ın da tekrar devreye girdiği ifade ediliyor. Ancak Arda’nın bonservis bedeli konusunda kulübün bir karar vermediği öğrenildi.

Öte yandan A Millilerin 3-1’lik Macaristan galibiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu’na Arda Güler’in adının Inter’le anılmasına ilişkin bir soru yöneltildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler açıklaması

Çalhanoğlu, Arda’nın Inter’de oynamasını istediğini belirterek şunları söyledi:

* Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın. Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum. O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir. Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum.

Arda Güler’in kararı ne olacak?

Arda Güler’in Real Madrid’de forma şansı bulamadığı mutsuz olduğu biliniyor. Genç yıldız düzenli forma giyebileceği bir takımda olmak istiyor. Real Madrid’in ise Arda konusunda nasıl bir yol izleyeyeceği henüz net değil.

Arda Güler, Temmuz 2023’te Fenerbahçe’den 20 milyon Euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştu.