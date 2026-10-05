Arda Güler neden yok? Arda Güler İtalya maçında yok mu?
A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam İtalya'nın konuğu oluyor. Bu maç ya tamam ya devam maçı... Fakat bu akşam ilk 11'de Arda Güler olmayacak. Vatandaşlar "Arda Güler neden yok" sorusuna cevap arıyor.
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Uluslar Ligi'nin 4. maçında Türkiye deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Millilerin bu maçtan mutlaka 3 puan alması gerekiyor. Dünya yıldızımız Arda Güler İtalya karşısında forma giyemeyecek. Peki Arda Güler neden yok?
Arda Güler neden yok?
21 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu sebeple Arda kadroda yer almıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ