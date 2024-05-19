Arda Güler Real Madrid'de tarihe geçti

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve iki gol atan Arda Güler en az dakikada en fazla gol atan futbolcu oldu.

La Liga'da haftanın en renkli karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 4. kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İlk yarıda takımının ilk ve son gollerini atan 19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon La Liga'daki toplam gol sayısını 6'ya çıkararak, Real Madrid tarihinde en az dakikada en fazla gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Arda, ligde bu zamana kadar 373 dakika oynadı.

Türk futbolcuyla ilgili İspanyol basınında yapılan yorumlarda, "Aman Allah'ım nereden çıktı bu Türk. Arda Güler tam bir skandal." şeklindeki ifade dikkati çekti.

La Liga'da ikinci kez tüm maç boyunda sahada kalan Arda ile ilgili yapılan tek eleştiri ise "Topu biraz daha erken ayağından çıkarmasını öğrenmesi gerekiyor. Topla çok oynuyor ancak takım arkadaşları hızlı paslar istiyor." oldu.

İspanyol basını, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin şampiyonluğun garantilenmesinden sonra Villarreal maçında da "yedek takımı" sahaya sürdüğünü, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Rodyrgo Goes, Dani Carvajal gibi futbolcularını yedek başlattığını yazdı.

Diğer yandan Real Madrid'in ilk yarıyı deplasmanda 4-1 önde kapatmasına rağmen bu avantajını koruyamaması ve Villarreal'in tüm gollerini, Trabzonspor'un eski futbolcusu Norveçli Alexander Sorloth'un atması maçta öne çıkan önemli bir detay oldu.

Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Arda Güler (Dk. 14 ve Dk. 45+2), Joselu (Dk. 30), Lucas Vazquez (Dk. 40), Villarreal'in gollerini de Sorloth (Dk. 39, Dk. 48, Dk. 52, Dk. 56) attı.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: "Arda, özel olduğunu gösterdi"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i övdü.

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı.

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde yapılan şu yorum dikkati çekti:

"Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."

As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.

Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.