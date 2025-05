Arda Güler'den 1 gol 1 asistlik performans! Real Madrid, Celta Vigo’yu 3-2 yendi

La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Celta Vigo’yu 3-2 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 83 dakika sahada kalırken, 1 gol atıp 1 asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Santiago Bernabeu’da oynanan mücadelede Real Madrid, 33. dakikada Arda Güler’in kaydettiği golle öne geçti. 39. dakikada Kylian Mbappe skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Arda’nın pasında bir kez daha sahneye çıkan Mbappe farkı üçe çıkardı.

Konuk ekip Celta Vigo, 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg’in golleriyle skoru 3-2’ye getirse de kalan sürede başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 75’e yükselterek şampiyonluk yarışında Barcelona’yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puanla 7. sırada kaldı.

