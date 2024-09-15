Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ı 2 golle geçti

La Liga'nın beşinci haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu.

Milli futbolcu Arda Güler, sahaya 11'de çıkarken, Modric ve Valverde'nin önünde 10 numara pozisyonunda yer aldı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ev sahibinin iki topu direkten döndü.

Sociedad, karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başladı ve ilk dakikada girdiği pozisyon da yeniden direğe takıldı.

Arda'nın şutu sonrası penaltı

Müsabakanın 56. dakikasında Arda Güler'in ceza yayı sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken topta hakem elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Vinicius Junior, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu ligdeki 2. golünü kaydetti.

Vinicius, 73. dakikada ise bu kez penaltıyı kazandıran isim oldu. Sol kanattan ceza sahasına girerken, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı.

VAR uyarısı sonrası hakem Munuera, pozisyonu izleyerek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kylian Mbappe, penaltıdan kaydettiği golle takımının ikinci golüne imza attı.

Arda Güler, müsabakanın 78. dakikasında yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 11'e yükseltti. Real Sociedad ise 3. yenilgisini aldı ve 4 puanda kaldı.