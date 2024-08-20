Arda Kardeşler'e UEFA Konferans Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Ukrayna'nın Kryvbas ile İspanya'nın Real Betis takımları arasında 22 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu birinci müsabakasını yönetecek.

Slovakya'nın Kosice şehrindeki Kosicka Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.