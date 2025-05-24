Arda Turan, İkas Eyüpspor'dan ayrıldığını duyurdu

Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya oğlu Hamza ile katılan Arda Turan, Eyüpspor'un başında son maçına çıktığını aktararak "Kontratım bitiyor. Önümüzde 3-4 seçenek var. 10 gün dinlenip karar vereceğiz. Sanırım 84 maç. Her zaman bir hedefimiz vardı. Oyuncular, sonunda bütün yaptıklarımızın görülmesini sağladı. 10 gün sonra yola çıkacağız. Duygusalım ama çok da gururluyum. Gelecek sezon büyük ihtimalle yurt dışında olacağım. Ülke belli değil. İnşallah hakkımızda hayırlı kararı verebiliriz. Sarılarak ve öpüşerek, çok örnek bir ayrılık yaşıyoruz. Kulübüme çok teşekkür ediyoruz. Bu, çok güzel ve nezaketli bir şey." ifadelerini kullandı.

ikas Eyüpspor'da görev aldıkları süre boyunca çok güzel bir organizasyon yaptıklarını kaydeden Turan, "Başta başkan Murat abi (Murat Özkaya) ve asbaşkan Fatih Kulaksız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hiç hakem konuşmadık. Güzel oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. Mutlu ve gururlu olarak sezonu bitiriyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor müsabakasına ilişkin de konuşan Arda Turan, "Karşımda çok sevdiğim dostum, abim, ailem diyeceğim insan (Emre Belözoğlu) vardı. İki takım için de prestij maçıydı. 6. olursak mutlu olacağımız bir gündü. Oyuncularıma futbola verdikleri saygı ve değer için teşekkür ediyorum. Sezon bizim için bitti." dedi.

Turan, gelecek sezon "pro lisans" sahibi olarak teknik direktörlük yapacağını kaydetti.