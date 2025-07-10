Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi elemelerine farklı galibiyetle başladı

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 26. dakikada Alisson Santana'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ukrayna temsilcisi, 43. dakikada Kaua Elias'ın fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Maçın 47. dakikasında Shakhtar Donetsk'te bir kez daha sahneye çıkan Brezilyalı futbolcu Santana, skoru 3-0'a getirdi.

Üstün oyununu sürdüren Ukrayna temsilcisi, 74. dakikada Kevin, 87. dakikada Pedrinho ve 89. dakikada da Newertton'la üç gol daha bularak maçtan 6-0 galip ayrıldı.

Turu geçen Beşiktaş'la karşılaşacak

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj yakalayan Shakhtar Donetsk, turu geçmesi halinde ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.