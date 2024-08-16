Arda Turan'dan ses getiren itiraf: Gerizekalılıktan başka bir şey değil

Eski milli futbolcu ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan: Yüzleşme' belgeseli, Amazon Prime'da yayımlandı.

Arda Turan'ın geçmişte ülke ekonomisiyle ilgili sözleri hakkında itirafı sosyal medyada gündem oldu. Belgeselde ünlü sporcuya "Türk ekonomisi çok iyi, dolarda biraz dalgalanma var, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum" sözleri hatırlatıldı.

Arda Turan ise bu sözlerine ilişkin "S....şım. Bilgim olmadığı konular hakkında yorum yapmışım, gerizekalılıktan başka bir şey değil. Rezillik, söylenecek hiçbir şey yok. Tamamıyla saçmalamışım. Zaten benim ekonomi dergisiyle röportajda ne işim var, onu benle istememelilerdi. Birini kırmayayım diye bir röportaj yapmışım" diye konuştu.