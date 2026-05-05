Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı... Arsenal bu sefer sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. İlk maç 1-1 berabere biterken rövanş maçının skoru merak ediliyor. Futbol tutkunları "Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Martinelli, Eze, Gyökeres
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez