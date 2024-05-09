Arsenal, Jorginho'nun sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan milli futbolcu Jorginho'nun sözleşmesini uzattı.
AA
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Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Jorginho kimdir?
İtalya'da Hellas Verona, Napoli ve İngiltere'de Chelsea formaları giyen tecrübeli futbolcu, Ocak 2023'te Arsenal'a transfer olmuştu. Jorginho, 1,5 sezon boyunca Arsenal'da 51 maça çıktı, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.