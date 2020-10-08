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Arsenal, Mesut Özil'i Avrupa kadrosuna almadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

Arsenal, Mesut Özil'i Avrupa kadrosuna almadı
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İspanyol teknik adam Mikel Arteta, başkent temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki Mesut Özil'in yanı sıra savunma oyuncuları Sokratis Papastathopoulos ve William Saliba'yı da almadı.

2013 yılında 42,4 milyon sterlin bonservis bedeliyle Real Madrid'den Arsenal'a transfer olan Mesut Özil, mart ayından bu yana forma şansı bulamadı.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

Arsenal Mesut Özil

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