Artvin ve Niğde 'offroad' yarışlarına hazır

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Offroad Kupası'nın ikinci yarışı Murgul Offroad Spor Kulübü (MUROFF) tarafından Spor Toto ve Murgul Belediyesi katkılarıyla 14 Temmuz Pazar günü Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenecek. Murgul Damar mevkisinde 22 araç ve 44 sporcunun katılacağı organizasyon, saat 11.30'da başlayacak.

Bir diğer yarış durağı: Niğde

Akdeniz Offroad Kupası, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından 13-14 Temmuz tarihlerinde Niğde'de düzenlenecek. Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, 16.00'da Ömer Halisdemir Meydanı'nda start seremonisiyle başlayacak. Kent merkezinde bulunan Niğde Evleri Yerleşkesi'nde oluşturulan parkurda koşulacak yarışın startı ise 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de verilecek.