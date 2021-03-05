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Aşı olanlar Formula 1'i izleyebilecek

Formula 1'in Bahreyn'deki açılış etabını COVID-19'u atlatanlar ile aşı olanlar izleyebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek.

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak.

Bahreyn'de geçen sezon yapılan iki yarış da seyircisiz olarak gerçekleştirilmişti.