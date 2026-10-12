Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Villa Park’taki mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karılaşacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Villa Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Slovak Peter Kralovic olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA