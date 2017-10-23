Atiker Konyaspor'da, Akçay dönemi sona erdi

23 Ekim 2017

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollar ayrıldı.



Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulunun kararıyla deneyimli teknik direktör ile yollarının ayrıldığını söyledi.

Kayserispor karşısında deplasmanda alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim kurulunun olağanüstü toplandığını aktaran Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak." diye konuştu.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki 9 maçta, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta, 1 galibiyet elde ederken, 2 kez de yenildi.

Kaynak: AA