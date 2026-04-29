Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dün akşam PSG, Bayern Münih'i 5-4 yenerken bu akşam Atletico Madrid, Arsenal'i ağırlıyor. Futbol tutkunları bu maçı beklerken sıklıkla "Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Atletico Madrid Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid Arsenal maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid ile Arsenal, daha önce toplam 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda her iki takım da birer zafer elde ederken bir maç beraberlikle tamamlandı.