Atletico Madrid'in yeni transferi: Robin Le Normand

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol milli futbolcu Robin Le Normand'ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

Kariyerine Fransa'nın Brest takımında başlayan Le Normand, 2016'da Real Sociedad'a transfer oldu. Bir kez İspanya Kral Kupası zaferi yaşadığı Real Sociedad'da 221 maça çıkan İspanyol stoper, 6 gol kaydetti. Le Normand, 17 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupa kaldırarak mutlu sona ulaştı.