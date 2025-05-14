ATV CANLI İZLE: Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali nerede oynanıyor

Geçen hafta Süper Lig'de karşı karşıya gelen Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Bu önemli kupanın hangi tarafa gideceği merak edilirken taraflı tarafsız futbolseverler maç hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sıklıkla "Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor.

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray - Trabzonspor maçı ATV'de yayınlanacak.

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Trabzonspor 16 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

Rekorlar Galatasaray'da

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.