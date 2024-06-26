Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi Şampiyonu: Texaco AMS
Avrupa Binek Otomobiller Dayanıklılık Serisi'nde yarışan Türk ekibi Texaco AMS, takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etti. Türk ekibin üyelerinden Seda Kaçan, Avrupa'daki bir pist şampiyonasında sezonu şampiyon tamamlayan ilk kadın sürücü oldu.
Takımdan yapılan açıklamaya göre Türk ekip, Macaristan ve İtalya'da koşulan sezonun ilk 3 ayağındaki 6 yarışta topladığı puanlarla Slovakya'daki son etap öncesi klasmanı zirvede bitirmeyi garantiledi.
Misano Pisti'ndeki 3. ayak yarışlarının ardından Texaco AMS Yarış Takımı'ndan Barkın Pınar ile Zekai Özen, Gen1, Seda Kaçan ile İbrahim Okyay da DSG kategorisinde şampiyonluğa uzandı.
Gen 2 sınıfı otomobilleriyle genel klasman pilotlar şampiyonluğu mücadelesi veren Turgut Konukoğlu-Eric Brigliadori ikilisi ise son ayak öncesi liderliklerini sürdürüyor.