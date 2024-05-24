Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar turnuvada yetişir mantığıyla Türk sporunun, Türk tekvandosunun altyapısını güçlendirmek için Avrupa Tekvando Federasyonu'yla beraber organize ettiğimiz bu turnuva sporumuzun altyapısı için çok önemli. Burada 37 ülkeyle beraber Avrupa'nın bütün ülkelerinden gelen sporcularla sporcularımız kendilerini kendi ülkelerinde test etme imkanı buluyor." diye konuştu.

"Hedefimizde Paris 2024 Olimpiyatları var"

Şahin, milli tekvandocuların iki hafta önce gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde, hem olimpikte hem de paralimpikte şampiyon olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şampiyonalarda sürekliliği takip etmek, geliştirmek adına altyapı çok önemli. Altyapıdan, yıldızlardan, gençlerden, buralardan yetişen sporcularla gelecekteki başarılarımızın devamını sağlamakla yükümlüyüz. Federasyonu olarak bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Çünkü burada kendisini test eden, sınayan çocuklarımız, ileride daha başarılı olmaya meyilli oluyor. Şu anda hedefimiz Paris 2024 Olimpiyatları'na, 8 kotanın 5'ini alarak dünyada en fazla kota alan ülke olarak katılıyoruz."